قصر "أردوغان".. نفقات تتضاعف وعجز بالخزانة وتبذير في الطبخ واللبس

ميزانية زادت بنسبة 160% مقارنة بـ2017 وإنفاق مليار و648 مليون ليرة

وفق آخر إحصائيات رسمية، تجاوزت النفقات اليومية لقصر الرئاسة في تركيا خلال عام 2018 نحو 4.5 مليون ليرة (789 ألف دولار).

ونشر ديوان المحاسبة تقريره الرقابي بشأن نفقات القصر الرئاسي لعام 2018؛ حيث بلغت المخصصات المالية الافتتاحية للقصر الرئاسي 845 مليون ليرة، وبإضافة النفقات يتبين إنفاق مليار و648 مليون و678 ألف ليرة من الموارد العامة خلال عام واحد.

وبحسب "زمان" التركية، تشير إحصاءات ديوان المحاسبة إلى ارتفاع نفقات الرئاسة خلال عام 2018 بنحو 160 في المائة مقارنة بالعام السابق.

واللافت في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018 ارتفاع نفقات المطبخ والنظافة والملابس والصيانة، ففي عام 2017 بلغ إجمالي نفقات القصر الرئاسي 362 مليون ليرة، غير أن هذا الرقم ارتفع في عام 2018 بنحو 160 في المائة ليسجل 943 مليون ليرة.

وخلال العام الماضي سجلت خزانة القصر عجزاً بنحو 637.8 مليون ليرة، رغم تحقيقها عائدات بنحو 305 ملايين ليرة.