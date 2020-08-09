السودان يرفض المشاركة في مفاوضات سد النهضة غداً

رهن العودة بالتزام إثيوبيا بالأجندة المتفق عليها

أعلن السودان اليوم (الأحد) رفضه المشاركة في مفاوضات سد النهضة التي من المقرر أن تعقد غداً.

وأكد مصدر حكومي سوداني لقناة "الحدث"، أن الخرطوم ترفض العودة للمفاوضات من دون التزام أديس أبابا بالأجندة المتفق عليها.

وبين أن الأجندة المتفق عليها تنحصر في قواعد الملء والتشغيل للسد.

وذكر المصدر أن الوسيط الإفريقي طرح العودة للتفاوض ومناقشة التحفظات خلال المناقشات، وهو المقترح الذي رفضه السودان.

سد النهضة

1

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441 08:35 PM

رهن العودة بالتزام إثيوبيا بالأجندة المتفق عليها

السودان يرفض المشاركة في مفاوضات سد النهضة غداً

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 550

أعلن السودان اليوم (الأحد) رفضه المشاركة في مفاوضات سد النهضة التي من المقرر أن تعقد غداً.

وأكد مصدر حكومي سوداني لقناة "الحدث"، أن الخرطوم ترفض العودة للمفاوضات من دون التزام أديس أبابا بالأجندة المتفق عليها.

وبين أن الأجندة المتفق عليها تنحصر في قواعد الملء والتشغيل للسد.

وذكر المصدر أن الوسيط الإفريقي طرح العودة للتفاوض ومناقشة التحفظات خلال المناقشات، وهو المقترح الذي رفضه السودان.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

سد النهضة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020