"ترامب" يعطي الضوء الأخضر للرد على هجوم معسكر التاجي

"إسبر" أشار إلى أن كل الخيارات مطروحة وقد تمس إيران

ذكر وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم (الخميس)، أن الرئيس دونالد ترامب أعطى وزارة الدفاع "البنتاجون"، سلطة لإمكانية الرد على هجوم شنته ميليشيا مسلحة تدعمها إيران على معسكر التاجي في العراق أمس، وأسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وجندي بريطاني.

ونقلت "رويترز" عن "إسبر" قوله للصحفيين في "البنتاجون": "إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة الآن لكننا نركز على الميليشيا التي نعتقد أنها نفذت هذا الهجوم في العراق، في الوقت الحالي"، وذلك رداً على سؤال عما إذا كان أي رد أمريكي قد يتضمن توجيه ضربات داخل إيران.