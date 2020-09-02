الإصابات تعصف بالأهلي .. والفريق يواصل استعداداته لأبها

في مقدمتهم "السومة"

أعلن نادي الأهلي غياب هداف الفريق عمر السومة عن المواجهتين المقبلتين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم للإصابة، مؤكدًا أيضًا نهاية الموسم بالنسبة لكل من محمد آل فتيل وسعيد المولد.

وقال النادي في بيان بثه عبر حسابه الرسمي على "تويتر":" أثبتت الفحوص الطبية والأشعة التي أجراها لاعب الفريق الكروي الأول عمر السومة عن تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للقدم اليسرى ليغيب على إثرها عن المواجهتين المقبلتين أمام أبها والرائد فيما سيكون جاهزًا للمشاركة في مواجهات الفريق في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

وتابع "أكدت الفحوص الطبية تعرض حارس مرمى الفريق الكروي الأول محمد العويس لإصابة عضلية في العضلة الضامة للقدم اليسرى ليتأكد غيابه عن مواجهة أبها المقبلة ".

وأضاف "كما تأكد غياب مدافع الفريق محمد آل فتيل عن مواجهتي أبها والرائد لتعرضه لتمدد بالرباط الجانبي للركبة اليمنى، وأيضًا تأكد غياب سعيد المولد عن مواجهات أبها والرائد والشرطة العراقي الأولى في دوري أبطال آسيا، لتعرضه لإصابة عضلية في العضلة الضامة للقدم اليسرى.

ميدانيًا واصل الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل بالنادي، استعدادًا لمواجهة أبها الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ (29) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.