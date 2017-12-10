عصام الحضري يسطر اسمه في تاريخ دوري المحترفين السعودي

سطر الحارس المخضرم لنادي التعاون المصري عصام الحضري اسمه في السجل الذهبي بتاريخ الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بدخوله بقائمة مسجلي الأهداف كثاني حارس مرمى في تاريخ الدوري السعودي يحرز هدفًا.

وجاء هدف الحارس المخضرم بمرمى الاتفاق من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل من ضائع والتي انتهت لمصلحة التعاون بأربعة أهداف دون رد.

وبذلك يكون عصام الحضري أول حارس مرمى يسجل هدفًا في مباراة بدوري المحترفين السعودي منذ تسجيل مبروك زايد حارس الاتحاد أول أهداف حراس المرمى في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين بمرمى الرائد في موسم 2010 / 2011.