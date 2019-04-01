اتفاقية سعودية كورية لبناء قدرات الملكية الفكرية

في مجالات تسجيل وفحص براءة الاختراع والعلامات التجارية

دشّنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية ومكتب الملكية الفكرية الكوري في جمهورية ‫كوريا حزمة من البرامج التنفيذية بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز السويلم، والمفوض الكوري بارك ونجو، ورئيس الوكالة الكورية لاستراتيجية الملكية الفكرية كيم تاي مان.

وتهدف البرامج إلى بناء القدرات الوطنية في مجال الملكية الفكرية، وتحديداً فيما يتعلق بمجالات تسجيل وفحص براءة الاختراع، والعلامات التجارية، والنماذج الصناعية، وحقوق المؤلف وسياسات توليد واستخدام واحترام حقوق الملكية الفكرية.

يُذكر أن الهيئة وقّعت في يناير الماضي مع مكتب الملكية الفكرية الكوري الجنوبي، اتفاقية المسار السريع لفحص براءات الاختراع (PPH)، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة وزيادة فعالية إجراءات منح براءات الاختراع في الهيئة.