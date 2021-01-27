"أبو الغيث" يزور هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان

تفقد محطة التجارب الزراعية للتعرف على أصناف البن وطرق زراعته

استقبل مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان محمد بن قاسم واصلي بمقر الهيئة اليوم، مدير مركز الأبحاث الزراعية بجازان المهندس عواجي بن حيدر أبو الغيث.

وتفصيلاً .. تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الهيئة ومركز الأبحاث في المجالات المشتركة، والسعي إلى تحقيق التكامل في المجال الزراعي، من خلال تقديم التسهيلات الممكنة بين الطرفين.

كما قام "أبو الغيث" بزيارة لمحطة التجارب الزراعية بالهيئة للتعرف على أصناف البن وطرق زراعته، وكذلك التعرف على تجارب الهيئة الناجحة في استزراع النباتات ذات الأهمية الاقتصادية عالميًا، مثل الكاكاو والصندل.

يُشار إلى أن اللقاء حضره من الجانب الزراعي المهندس طارق محمد طعنون نائب مدير مركز الأبحاث الزراعية، ومسؤول محطة التجارب الزراعية بالهيئة نزيه أحمد حمّادي، والمهندسة الزراعية عائشة غزواني.