فيديو.. محلل مالي يلمح إلى إمكانية تعويض المتداولين عن فترة التعطل المؤقت

أكد أن "تداول" لديها احتياطات وإجراءات لضمان حماية أموال المتداولين

أكّد المحلل المالي سالم الشويمان؛ أن السوق المالية السعودية "تداول" عندما أعلنت تعليق العمليات؛ فإن هذه الواقعة نادرة الحدوث، مشيراً إلى أنه بالتأكيد توجد احتياطات وإجراءات لضمان حماية أموال المتداولين.

وقال "الشويمان": الخلل قد يكون تقنياً أو فنياً بسيطاً مقدوراً عليه، ومن الممكن اتخاذ إجراءات، حتى بعد إصلاح الخلل، بما يشمل تعويض المتداولين عن الساعات أو الدقائق التي مضت دون أن يتمكّنوا من التداول، أو السماح بوقت إضافي.

وكانت "تداول" قد أكدت في وقت سابق، اليوم، أنها عالجت الخلل الفني الذي طرأ في سوق الأسهم السعودي، موضحة أن نشاط السوق يسير بشكل طبيعي ومنتظم.

وقدمت "تداول" اعتذارها، مؤكدة سلامة أنظمتها وعملياتها التشغيلية وتعمل على اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها مصلحة السوق والمتعاملين فيه.