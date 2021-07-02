أسعار النفط تصعد بنحو 2% مدعومةً بارتفاع الطلب العالمي على الوقود

بلغ سعر تسوية خام غرب تكساس الوسيط 75.23 دولاراً للبرميل

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً اليوم بنحو 2% إثر ارتفاع الطلب العالمي على الوقود.

وجرت تسوية خام برنت عند 75.84 دولاراً للبرميل، بزيادة 1.22 دولار بما يعادل 1.6%.

وبلغ سعر تسوية خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75.23 دولاراً للبرميل، مرتفعاً 1.76 دولار أو 2.4%.

أسعار النفط

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02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442 12:42 AM

بلغ سعر تسوية خام غرب تكساس الوسيط 75.23 دولاراً للبرميل

أسعار النفط تصعد بنحو 2% مدعومةً بارتفاع الطلب العالمي على الوقود

وكالة الأنباء السعودية (واس)

واشنطن

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سجلت أسعار النفط ارتفاعاً اليوم بنحو 2% إثر ارتفاع الطلب العالمي على الوقود.

وجرت تسوية خام برنت عند 75.84 دولاراً للبرميل، بزيادة 1.22 دولار بما يعادل 1.6%.

وبلغ سعر تسوية خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75.23 دولاراً للبرميل، مرتفعاً 1.76 دولار أو 2.4%.

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أسعار النفط

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