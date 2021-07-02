أسعار النفط تصعد بنحو 2% مدعومةً بارتفاع الطلب العالمي على الوقود

بلغ سعر تسوية خام غرب تكساس الوسيط 75.23 دولاراً للبرميل

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً اليوم بنحو 2% إثر ارتفاع الطلب العالمي على الوقود.



وجرت تسوية خام برنت عند 75.84 دولاراً للبرميل، بزيادة 1.22 دولار بما يعادل 1.6%.



وبلغ سعر تسوية خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75.23 دولاراً للبرميل، مرتفعاً 1.76 دولار أو 2.4%.