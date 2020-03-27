نيوزيلندا تسجل أكبر زيادة يومية في عدد حالات الإصابة بـ "كورونا"

85 إصابة جديدة.. إجمالي الحالات 368 و37 مريضاً تعافوا

أعلنت نيوزيلندا، اليوم، تسجيل 85 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مسجلة بذلك أكبر زيادة يومية في عدد حالات الإصابة بالمرض، حيث إن البلاد في حالة توقف تام بسبب الإغلاق المفروض من قِبل الحكومة.

وقال المدير العام للصحة في نيوزيلندا أشلي بلومفيلد؛ خلال مؤتمر صحفي: "إن العدد الإجمالي للحالات في البلاد بلغ حتى الآن 368 حالة، مشيراً إلى أن 37 مريضاً تعافوا من مرض "كوفيد-19" الذي يسبّبه الفيروس، بينما يخضع مريض واحد فقط للعلاج في العناية المركزة".

نيوزيلندا فيروس كورونا الجديد

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27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441 01:19 PM

85 إصابة جديدة.. إجمالي الحالات 368 و37 مريضاً تعافوا

نيوزيلندا تسجل أكبر زيادة يومية في عدد حالات الإصابة بـ "كورونا"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت نيوزيلندا، اليوم، تسجيل 85 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مسجلة بذلك أكبر زيادة يومية في عدد حالات الإصابة بالمرض، حيث إن البلاد في حالة توقف تام بسبب الإغلاق المفروض من قِبل الحكومة.

وقال المدير العام للصحة في نيوزيلندا أشلي بلومفيلد؛ خلال مؤتمر صحفي: "إن العدد الإجمالي للحالات في البلاد بلغ حتى الآن 368 حالة، مشيراً إلى أن 37 مريضاً تعافوا من مرض "كوفيد-19" الذي يسبّبه الفيروس، بينما يخضع مريض واحد فقط للعلاج في العناية المركزة".

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نيوزيلندا فيروس كورونا الجديد

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