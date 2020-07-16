باكستان تسجل أدنى حصيلة وفيات يومية بكورونا

إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 257913 حالة

أعلنت السلطات الباكستانية عن تسجيل 40 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مع تسجيل 2145 إصابة جديدة، وهي أدنى حصيلة يومية للضحايا منذ عدة أسابيع.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 257913 حالة، وعدد الوفيات بلغ 5426 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين 178737 شخصًا، و1942 حالة في وضع حرج.