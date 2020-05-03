خلال 24 ساعة.. 364 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

عبدالله السند: وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 4983 حالة

سجّلت الكويت اليوم 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد إجمالي عدد الإصابات إلى 4983 حالة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، تسجيل 5 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 38 حالة، مبينًا أن الوفيات الخمس هي لمقيمين من الجنسية الباكستانية والبنغلاديشية والأردنية، وحالتان لمقيمَين يحملان الجنسية الهندية.