ما المقصود بـ " أَزْوَاجَهُمْ " في قوله تعالى: ﴿ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ ..؟

#كلمات_قرآنية_تُفهم_خطأً

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30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440 05:30 PM

ما المقصود بـ " أَزْوَاجَهُمْ " في قوله تعالى: ﴿ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ ..؟

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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#كلمات_قرآنية_تُفهم_خطأً

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