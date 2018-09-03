الرياض.. "التعليم الأهلي" يشرع في خطوات التحول والإغلاق للمباني غير التعليمية

"الأحيدب": حصر عدد المباني للمدارس الأهلية والأجنبية وفرصة عامين لتوفيق الأوضاع

أكد مدير مكتب التعليم الأهلي بمنطقة الرياض، أنس الأحيدب، أن مكتب التعليم الأهلي شرع في خطوات عمل ومتابعات تمت لكل مبنى غير تعليمي في خطة خاصة به؛ للتحول أو الإغلاق من حين صدور التعميم الوزاري المنظم في إيقاف منح التراخيص للمدارس الأهلية والأجنبية ذات المباني غير المصممة لأغراض تعليمية، وإعطاء المدارس القائمة في مبان غير تعليمية، فرصة عامين للانتقال لمبانٍ تعليمية.

وأوضح "الأحيدب" في ورشة عمل مكاتب وإدارات التعليم الأهلي في مرحلتها الرابعة لبرنامج "تدرج"، التي استضافتها إدارة تعليم الرياض، أنه تم حصر عدد المباني للمدارس الأهلية والأجنبية في المنطقة ذات المباني غير التعليمية "دون مباني مرحلة رياض الأطفال والجاليات" والتي بلغت 200 مدرسة أهلية، منها 88 للبنين و112 للبنات، و131 مدرسة أجنبية، منها 48 للبنين و83 للبنات، بمجموع كلي 331 مدرسة أهلية وأجنبية.

وأضاف أن عدد المدارس الأهلية والأجنبية في المنطقة ذات المباني غير التعليمية "دون مباني مرحلة رياض الأطفال والجاليات" بلغ 331 مدرسة، وعدد المدارس التي لديها خطط انتقال إلى مبان تعليمية حالياً أربع مدارس، وعدد المراحل التي انتقلت إلى مبان تعليمية بعد تطبيق القرار 20 مدرسة؛ بينما بلغ عدد المدارس التي أدرجت في "تدرج" 320 أهلية وأجنبية.

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض قد استضافت ورشة عمل مكاتب وإدارات التعليم الأهلي في مرحلتها الرابعة لبرنامج "تدرج"، برعاية المشرف العام على وكالة وزارة التعليم للتعليم الأهلي الدكتور سعد بن سعود الفهيد، ومدير عام التعليم الأهلي في وزارة التعليم محمد بن عيد العتيبي، ومدير مكتب التعليم الأهلي بمنطقة الرياض أنس الأحيدب، وعدد من القيادات ومشرفي التعليم الأهلي، في مدارس المتقدمة العالمية في حي النرجس بالرياض.

وثمّن المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي -في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير مكتب التعليم الأهلي أنس الأحيدب- للمشرف العام على وكالة التعليم بالوزارة، رعايته لأعمال الورشة المخصصة لبرنامج "تدرج"، التي تهدف إلى تدريب مديري مكاتب وإدارات التعليم الأهلي والمشرفين والمشرفات في مناطق المملكة، على آلية العمل وفق شراكة الوزارة وشركة تطوير المباني.

وقال الوهيبي: "تسعد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بالاستضافة والمشاركة لـ70 مشرفاً ومشرفة حضروا من 18 إدارة تعليمية في المملكة، في المرحلة الرابعة من المتابعات الميدانية لبرنامج "تدرج"، الذي يعد أحد البرامج المبتكرة والطموحة لتحقيق رؤية المملكة 2030 في الارتقاء ببيئات التعليم في المدارس الأهلية والأجنبية، وإيجاد حلول مبتكرة لتطوير المباني ورفع كفاءتها في مختلف مناطق المملكة، كما يقوم البرنامج بوضع خطط بمعايير عالمية لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة وتلبي احتياجات أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات فيها".

وأضاف: "ما كان لهذه النجاحات أن تكون لولا أن البرنامج يحظى بعناية المسؤولين في وكالة التعليم الأهلي في وزارة التعليم ومحل متابعتهم الشخصية واهتمامهم. وبرغم قصر الفترة الزمنية للبرنامج منذ انطلاقته؛ إلا أنه تمكن -بحمد الله- من تحقيق إنجازات ونجاحات كبيرة بالرقي بالمدارس للمعايير الأفضل، وحقق شراكات مستدامة مع المستثمرين، وكان داعماً لرفع كفاءة المباني غير التعليمية".

وزاد: "يعد برنامج تدرج نقلة نوعية حسنت من الأداء، وطورت من البيئة التعليمية؛ مما مكّن القائمين عليه من أن يخطوا خطوات صادقة للإسهام في تحقيق رؤية المملكة الطموحة".

وشدد "الوهيبي" على أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض منذ صدور القرار الوزاري أتمت عدداً من الأعمال الإجرائية والتعاميم المنظمة، والخطوات الداعمة، وما أثمر عن تحول العدد الأكبر من مدارس المنطقة ذات المباني غير التعليمية للبرامج المتاحة بالانتقال أو عبر برنامج "تدرج".