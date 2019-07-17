الإنتربول السعودي يسلّم الهند متهمًا في قضية اغتصاب مراهقة

يَمثُل اليوم أمام المحكمة.. الضحية كانت قد أقدمت على الانتحار

سلّم الإنتربول السعودي نظيره الهندي، متهمًا من الجنسية الهندية باغتصاب مراهقة (13 عامًا) في ولاية كيرالا الهندية، قبل أن يهرب إلى الرياض.

وقالت صحيفة "ماتهروا بهمي" الهندية: إن المتهم سونيل كمار بهادران (38 عامًا)، اعتُقل قبل ثلاثة أسابيع من قِبَل السلطات الأمنية السعودية في الرياض.

وأشار التقرير إلى أن الفتاة أقدمت بعد حادثة الاغتصاب على الانتحار، وسيَمثُل المتهم اليوم الأربعاء أمام المحكمة.