عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال

اقتحم مستوطنون يهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.