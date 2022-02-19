أمطار جدة تؤدي إلى تجمع المياه في أحياء عدة.. وهذه رسالة الأهالي للأمانة

الشوارع بها حُفَر تساعد على الاحتفاظ بالمياه.. والآليات لم تحل المشكلة

تَسببت مياه الأمطار التي هطلت على جدة اليوم، في تجمع المياه في بعض الأحياء.

وبرغم وجود الآليات؛ فإن بعض الأحياء لا تزال تعاني من تجمع المياه في الشوارع؛ ومنها حي الأمير فواز الجنوبي 2؛ حيث لا يزال هناك قصور في عدم التعامل مع تصريف مياه الأمطار المتكرر عند هطول الأمطار.

وكانت الأمانة قد أكدت لـ"سبق"، ردًّا على الخبر الذي نشرته تحت عنوان "معاناة الـ20 عامًا.. الهطولات تحاصر (حي الأمير فواز الجنوبي 2) وتقتحم فللًا!"، أن الحي صَمم أن يكون تصريف الأمطار به سطحيًّا، كما أنه يوجد قنوات مفتوحة داخل الحي مربوطة في قناة الأمطار الجنوبية؛ مشيرة إلى وضع خطة صيانة الطرق بعد عمل الرفوعات المساحية والتأكد من التصريف السطحي للطرق داخل الحي.

ويؤكد الأهالي أن الحي لا يتواءم مع ما ذكرته الأمانة؛ موضحين أن الشوارع بها حفر وميولات تساعد على الاحتفاظ بالمياه وتساعد على تجمعها.

ورأوا أن الحل قد يكون إعادة سفلتة الشوارع والسماح للمياه بالاتجاه عبر القنوات، وطالبوا الأمانة بالوقوف على الواقع بدلًا من التعامل بالخرائط والرصد عن بُعد.