"الثويني" ملحقاً ثقافيّاً في سفارة المملكة بالبحرين‎‎

ضمن جهود تعزيز الحضور التعليمي والثقافي دولياً

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قراراً بتكليف الدكتور يوسف بن محمد الثويني، ملحقاً ثقافياً بسفارة المملكة العربية السعودية في المنامة بمملكة البحرين الشقيقة.

والدكتور " الثويني"، أستاذ الإدارة وسياسة التعليم المشارك بكلية التربية في جامعة حائل، تولى عمادة كلية التربية بالجامعة، ثم مديراً لتعليم منطقة حائل، وعاد للعمل بجامعة حائل بعد انتهاء فترة تكليفه بتعليم المنطقة، حتى تم أمس تكليفه بسفارة السعودية بالبحرين.

تأتي قرارات تكليف ملحقين في سفارات السعودية بدول العالم كافة، تعزيزاً لحضور المملكة التعليمي والثقافي على الصعيد الدولي، وتفعيل مجالات التعاون المشترك، وتبادل الخبرات العلمية والبحثية، وتنسيق منح الطلاب للدراسة في المملكة، إلى جانب الإشراف على الطلبة المبتعثين، وتيسير رحلتهم التعليمية؛ واستثمار قدراتهم لخدمة الوطن والمشاركة في تنميته مستقبلاً.