إيقاف أربعيني متهم بتهشيم مركبة رئيس دائرة النيابة العامة بالمهد

بعد تحري شرطة المحافظة عن سلوك الفاعل المتوقع

أوقفت شرطة محافظة مهد الذهب شاباً في العقد الرابع من عمره، متهماً بالاعتداء على مركبة "رئيس دائرة النيابة" وتهشمها عند منزله مساء أمس.



ووفق المعلومات، فقد بدأ رجال الأمن في الشرطة فور تلقي البلاغ بتتبع الشخصيات المتهمة في مثل هذه الحوادث، حيث أشارت الخيوط لأحد أرباب السوابق في ذات الحي، وبعد متابعة له تم إيقافه وتوجيه الاتهام له تمهيداً لاتخاذ التحقيقات اللازمة بحقه.



يذكر أن المركبة المتضررة من الموديلات الفارهة، وتقدر قيمة إصلاح التلفيات التي لحقت بها بأكثر من 10 آلاف ريال حسب تقييم المختصين في ثنايا القضية.