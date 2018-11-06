أمير نجران: تقليد ولي العهد نوط الشرف للمصابين وسام عز لكل سعودي

قال: زيارته تؤكد حرص القيادة على حفظ أمن واستقرار بلاد الحرمين

أعرب أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، باسمه واسم الأهالي وباسم رجال القوات العسكرية بالمنطقة، عن الفخر والاعتزاز بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للمصابين بالحد الجنوبي، أمس، وتقليدهم نوط الشرف ونوط المعركة.

وبيّن أن زيارة سمو ولي العهد تؤكد حرص القيادة الحكيمة -أيدها الله- على حفظ أمن واستقرار بلاد الحرمين الشريفين، وطمأنينة الشعب الكريم وكل من يقيم على أرضها المباركة، واعتزازها بكل الجهود والتضحيات التي يقدمها الرجال على الحد الجنوبي وفي الداخل.

وعدّ في تصريح صحفي تقليد سمو ولي العهد نوط الشرف للمصابين، وسام عز وشرف لكل سعودي، ما بين تقدير القيادة، وبسالة الرجال، مؤكداً أن هذه اللفتة الكريمة تزيد الهمة همماً، وتسمو بالمعنويات الشامخة إلى عنان السماء، وإن ما تجلى من الحب والتقدير والتبجيل بين القائد والجندي، لمشهد يدحر العدو ويقهر المتربص.

وسأل في ختام تصريحه المولى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يحفظ الوطن وشعبه الأبي العظيم، وأن يثبّت رجاله البواسل، ويسدّد رميهم، ويتغمد الشهداء منهم بواسع رحمته، ويعجّل بشفاء المصابين.