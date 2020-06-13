كوريا الجنوبية: 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

لترتفع حصيلة الإصابات إلى 12051

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية، إلى ما دون الخمسين اليوم، إلا أن الإصابات العنقودية استمرت في منطقة سيئول الكبرى، لتضع مزيداً من الضغوط على جهود السلطات الصحية لمكافحة الوباء.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن كوريا الجنوبية سجلت 49 إصابة جديدة، من بينها 44 إصابة محلية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 12051 إصابة.

وظلت حصيلة الوفيات دون تغيير عند 277 حالة وفاة.