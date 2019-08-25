جدة .. الكاميرات تطيح بسارق ساعة ثمينة بجدة.. و"الشرطة" تباشر وتضبط الجاني

ضبطت دوريات الأمن بمحافظة جدة مواطنًا؛ سرق ساعة ثمينة من أحد المحال التجارية التابعة لأحد المولات الشهيرة بمدينة جدة.

وتفصيلاً، وبحسب معلومات "سبق"، فقد ورد بلاغ للجهات الأمنية بمحافظة جدة من صاحب محل لبيع أشهر الماركات العالمية للساعات، يفيد بضبطه شخصًا داخل أحد المولات؛ سرق ساعة من داخل محله.

وأضافت المصادر بأنه عند مباشرة دوريات الأمن موقع البلاغ، وبعد الاطلاع على تسجيل كاميرات المراقبة، تم التحفظ على السارق، وهو سعودي الجنسية. وأُعد محضر بالواقعة، وتم تسليم السارق لمركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك بحكم الاختصاص.