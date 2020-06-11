أمانة الرياض تغلق 5.697 منشأة مخالفة للأنظمة والتعليمات في 5 أشهر

قالت أمانة منطقة الرياض إنها نفذت 320.058 جولة رقابية أغلقت خلالها 5.697 منشأة خالفت الأنظمة والتعليمات.
وأضافت الأمانة اليوم: تم رصد 102.249 مخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية، منذ مطلع عام 2020 وحتى نهاية شهر مايو الماضي، في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لكم.أمانة منطقة الرياض
قالت: إنها نفذت 320 ألف جولة ورصدت خلالها أكثر من 102 ألف مخالفة
قالت أمانة منطقة الرياض إنها نفذت 320.058 جولة رقابية أغلقت خلالها 5.697 منشأة خالفت الأنظمة والتعليمات.
وأضافت الأمانة اليوم: تم رصد 102.249 مخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية، منذ مطلع عام 2020 وحتى نهاية شهر مايو الماضي، في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لكم.