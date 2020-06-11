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قالت: إنها نفذت 320 ألف جولة ورصدت خلالها أكثر من 102 ألف مخالفة

أمانة الرياض تغلق 5.697 منشأة مخالفة للأنظمة والتعليمات في 5 أشهر

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قالت أمانة منطقة الرياض إنها نفذت 320.058 جولة رقابية أغلقت خلالها 5.697 منشأة خالفت الأنظمة والتعليمات.

وأضافت الأمانة اليوم: تم رصد 102.249 مخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية، منذ مطلع عام 2020 وحتى نهاية شهر مايو الماضي، في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لكم.