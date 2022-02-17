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أجواء مستقرة اليوم على معظم البلاد اليوم

خبير طقس يتوقع: حالة مطرية قصيرة تبدأ السبت القادم وتنتهي الاثنين

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله ‌المسند، أجواء مستقرة اليوم على معظم البلاد.

كما تَوقع "المسند"، أن يلي فترة الاستقرار الطويلة هذه حالة مطرية قصيرة تبدأ يوم السبت القادم، وتنتهي الأحد أو الاثنين.