"الميمان" تستعرض جهود منظمة السياحة العالمية للتعافي بعد جائحة كورونا

في فعاليات المنتدى السنوي الثاني من "قمة فوربس لبناء المستقبل" الأربعاء المقبل

تشارك المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية بسمة الميمان في فعاليات المنتدى السنوي الثاني من "قمة فوربس لبناء المستقبل" التي تُعقَد الأربعاء المقبل -عن بُعد- متحدثةً رئيسةً في حلقة نقاش بعنوان "الضيافة والسياحة في الوضع الجديد".

وتتناول "الميمان" في مشاركتها جهود منظمة السياحة العالمية المبذولة لتعافي القطاع بعد جائحة كورونا من خلال المبادرات المختلفة التي أطلقتها المنظمة، ومنها: تدشين لجنة للأزمات، التي تناقش العديد من الموضوعات الخاصة بالإجراءات الاحترازية والخطوات اللازمة للمضي قدمًا في الخطط الملموسة لضمان استئناف السياحة، في ضوء مستجدات أزمة جائحة فيروس كورونا في العالم والدعوة إلى ضرورة التعايش ووضع التدابير الصحية اللازمة لعودة النشاط السياحي الذي ما زال يعاني جراء الأزمة.

كما تتناول موضوعات، عدة منها: إنشاء أول أكاديمية للتعليم والتدريب في المملكة بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية والبرامج التدريبية التي تقدمها المنظمة عبر موقعها الإلكتروني لكل العاملين والمهتمين بالقطاع السياحي، علاوة على دوري الطلاب الذي أطلقته المنظمة لتشجيع طلاب المدارس على تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة من شأنها مساعدة قطاع السياحة على تخطي الأزمة.