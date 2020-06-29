الرئيس المصري يفتتح مطاريْ "العاصمة" و"سفنكس": لن نقبل الفوضى

ضِمن عدد من المشروعات التنموية والقومية افتتحها عبر الفيديو كونفرانس

افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عبر الفيديو كونفرانس في مجمع الجلاء للقوات المسلحة، عددًا من المشروعات التنموية والقومية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي: إن المشروعات التي افتتحها الرئيس تشمل تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، ومطاريْ سفنكس والعاصمة.

وقالت وسائل الإعلام المصرية: إن افتتاحات اليوم الاثنين، شهدت عرض فيلم "نقلة حضارية"، من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة؛ حيث استعرض الفيلم أهم الافتتاحات ومنها مطار سفنكس، وكذلك مطار العاصمة، وعدد من المشاريع السياحية مثل قصر البارون.

وقد شهد "السيسي" الافتتاحات بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني.

وقال وزير الطيران المدني: إن افتتاح المطاريْن يُسهم في إحداث طفرة تنموية كبيرة؛ حيث يوجد مسجد بكل مطار يتسع لـ550 مُصلٍّ، و12 بوابة دخول وخروج لكليهما.

وأشار إلى أنه تم تزويد مطاري العاصمة وسفنكس بأحدث وسائل التكنولوجيا والمراقبة.