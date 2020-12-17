لبس شتوى وتنزه.. "طقس نهاية الأسبوع" بتوقيع "الحصيني": مناطق وضوابط

قال: أجواء الشمالية والوسطى وغيرهما باردة ليلاً وتزداد فجراً بالأماكن المكشوفة

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني، أجواء باردة ليلاً خلال إجازة نهاية الأسبوع.

وقال "الحصيني" عبر حسابه في "تويتر": "طقس إجازة نهاية الأسبوع المتوقع على السعودية من الخميس 1442/5/2هـ إلى السبت 1442/5/4هـ على النحو الآتى: ‏الأجواء -بإذن الله- الشمالية والمرتفعات الغربية والجنوبية والوسطى وشمالي الغربية والشرقية باردة ليلاً نسبياً وتزداد البرودة في ساعات الفجر في الأماكن المكشوفة".

وأضاف: "تحتاجون إلى ملابس شتوية ثقيلة ليلاً في المناطق السالفة الذكر، ومتوقع أجواء -بإذن الله- نهاراً معتدلة إلى لطيفة وباردة في حالة هطول الأمطار".

‏وأردف: "الشرقية والمدينة تميل للبرودة ليلاً إلى باردة في الأماكن المكشوفة تحتاجون شتوي متوسط اما في النهار الأجواء تميل للاعتدال".

وتابع: "مكة وجازان معتدلة ليلاً تميل للحرارة نهاراً، الرياح الجمعة 5/3هـ هادئة على معظم المناطق، والسبت 1442/5/4هـ الرياح متوسطة السرعة على مناطق تبوك وحائل والقصيم والمدينة ووسط الشرقية وغرب الرياض وجنوب غربها لا تمنع من التنزه في البر أو الاستراحات أو السفر -بإذن الله-".

وقال "الحصيني": متوقع خلال 48 ساعة القادمة من اليوم الخميس بإذن الله أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء محافظات شقراء الزلفي ثادق مرات المجمعة الغاط والصمان والقصيم والجوف والشمالية وشمالي الشرقية والدوادمي وعفيف وجنوب حائل وبين مكة وجازان وجنوب شرق المدينة والكويت والإمارات.