وزارة الخارجية تعلن: تمدد صلاحية تأشيرات الزيارة بغرض السياحة

أعلنت وزارة الخارجية تمدد صلاحية تأشيرات الزيارة بغرض السياحة.
وقالت: في إطار جهود حكومة المملكة للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتعامل مع جائحة كورونا، قامت وزارة الخارجية بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني ووزارة السياحة بتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة لغرض السياحة.
للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتعامل مع كورونا
أعلنت وزارة الخارجية تمدد صلاحية تأشيرات الزيارة بغرض السياحة.
وقالت: في إطار جهود حكومة المملكة للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتعامل مع جائحة كورونا، قامت وزارة الخارجية بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني ووزارة السياحة بتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة لغرض السياحة.