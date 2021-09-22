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للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتعامل مع كورونا

وزارة الخارجية تعلن: تمدد صلاحية تأشيرات الزيارة بغرض السياحة

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أعلنت وزارة الخارجية تمدد صلاحية تأشيرات الزيارة بغرض السياحة.

وقالت: في إطار جهود حكومة المملكة للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتعامل مع جائحة كورونا، قامت وزارة الخارجية بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني ووزارة السياحة بتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة لغرض السياحة.