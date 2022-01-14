شاهد.. "مدني الريث" ينتشل جثة غريق وينقذ آخرين سقطوا في مياه وادي لجب

فرق الإنقاذ بوادي الفرع تفكّ احتجاز عائلة في سيل وادي المضيق

تمكنت فرق الدفاع المدني في الريث من انتشال جثة غريق، إضافة إلى إنقاذ آخرين سقطوا في تجمع مياه في وادي لجب، أثناء تنزههم.

من ناحية أخرى أنقذت فرق الدفاع المدني بوادي الفرع، عائلة احتجزت في سيل وادي المضيق، وجميع أفرادها بصحة جيدة.

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14 يناير 2022 - 11 جمادى الآخر 1443 05:53 PM

فرق الإنقاذ بوادي الفرع تفكّ احتجاز عائلة في سيل وادي المضيق

شاهد.. "مدني الريث" ينتشل جثة غريق وينقذ آخرين سقطوا في مياه وادي لجب

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تمكنت فرق الدفاع المدني في الريث من انتشال جثة غريق، إضافة إلى إنقاذ آخرين سقطوا في تجمع مياه في وادي لجب، أثناء تنزههم.

من ناحية أخرى أنقذت فرق الدفاع المدني بوادي الفرع، عائلة احتجزت في سيل وادي المضيق، وجميع أفرادها بصحة جيدة.

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