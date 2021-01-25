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أكد أن هذه الثقة تُعدُّ حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن

"المبارك" يشكر القيادة بمناسبة تعيينه محافظاً للبنك المركزي السعودي

رفع الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه محافظاً للبنك المركزي السعودي "ساما".



وسأل الدكتور المبارك الله -عز وجلّ- أن يعينه على هذه الثقة التي تُعدُّ حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن الغالي، وتحقيق مزيد من الإنجازات العظيمة التي ترفع من مكانة المملكة على مستوى الاقتصاد العالمي، والمضي قدماً لتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030.



يُذكر أن الدكتور "المبارك" شغل منصب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي السعودي"، خلال الفترة من 2011م حتى 2016م, ويحمل درجة الدكتوراه في تخصص إدارة الأعمال في مجال التشغيل والإنتاج من جامعة هيوستن في الولايات المتحدة، ودرجة الماجستير في الهندسة الصناعية، ودرجة الماجستير في المحاسبة المالية والضرائب، وكذلك درجة الماجستير في إدارة الأعمال، إضافة إلى بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة SMU في دالاس الأمريكية.



وتقلد "المبارك" عدداً من المناصب، حيث شغل منصب وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء في الفترة من ديسمبر 2018م حتى يناير 2021م، والأمين العام في الأمانة السعودية لمجموعة العشرين، كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة السوق المالية السعودية "تداول" بين عامي 2003 و2011م، ومنصب عضو منتدب في شركة مورغان ستانلي السعودية بين عامي 2005م و2011م، إلى جانب عضويته في مجلس الشورى بين عامي 1999 و2005م، كذلك عُين مديراً عاماً لشركة رنا للاستثمار بين عامي 1992 و1999م، كما شغل عضوية مجالس إدارة عدد من الشركات الكبرى.