بعد ودية الدرعية أمس.. الهلال يواصل الإعداد لملاقاة التعاون

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم الثلاثاء مراناً اعتيادياً؛ استعداداً لمواجهة مضيفه "التعاون" الجمعة المقبل، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وركز مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، واشتمل المران على تدريبات لياقية، وتطبيقات تكتيكية، ومناورة فنية.

ويؤدي الأزرق مساء غد الأربعاء مرانه الرئيس لمواجهة مضيفه "التعاون"؛ وذلك في مقر النادي.