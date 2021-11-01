"آل خريف" يستقبل مدير أحوال القطيف الجديد

استقبل محافظ القطيف، إبراهيم محمد آل خريف، في المحافظة، اليوم، مدير الأحوال المدنية بالمحافظة، عبدالعزيز الحربي، بمناسبة تكليفه مديراً للأحوال.

ورافق "الحربي"، مدير مكتب الأحوال سابقاً، سعيد الغامدي، لانتهاء فترة عمله.

وقدم "آل خريف" التهنئة لـ "الحربي" وشكره لـ"الغامدي" على جهوده طيلة فترة عمله، مؤكداً على أهمية بذل الجهد للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.