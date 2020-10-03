"الأرصاد" تنبّه من أمطار وأتربة على جازان

تشمل عددًا من المحافظات حتى الـ9 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية على منطقة جازان.

وتشمل الحالة: مدينة جيزان ومحافظات أحد المسارحة، والدرب، والطوال، وبيش، وصبيا، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء.