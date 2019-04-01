"إشراق" توقع اتفاقية مع الوكالة المساعدة للرعاية الصحية الأولية

برعاية وزير الصحة.. تهدف للتبادل العلمي وعمل الدراسات الميدانية

وقّعت الوكالة المساعدة للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة مع الجمعية السعودية لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه "إشراق" اتفاقية تعاون مشترك بالرياض اليوم، برعاية وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.

واستقبل "الربيعة" في مكتبه رئيس مجلس إدارة إشراق الأميرة نوف بنت محمد بن عبدالله ومجموعة من أعضاء الجمعية والمنسوبين.

وفي بداية اللقاء تم استعراض ما تتطلع إليه الجمعية من خلال هذه الاتفاقية وأبرزها تعزيز التبادل العلمي وعمل الدراسات الميدانية على مستوى المملكة، ورفع المستوى المعرفي للعاملين مقدمي خدمات الصحة المدرسية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتنفيذ الحملات التوعوية السنوية مع تفعيل فرص التطوع للممارسين الصحيين بالمشاركة في القوافل الصحية والجولات الميدانية والخدمات الصحية.

كما تهدف الاتفاقية إلى تمكين ذوي الاضطراب من الأطفال والكبار في كافة مناطق المملكة من الحصول على الخدمات الصحية المتخصصة من قبل أخصائيين واستشاريين مؤهلين.

وقالت رئيس مجلس إدارة إشراق: هذه الاتفاقية أتت حرصاً منا على تحقيق أهداف خطة الجمعية الإستراتيجية بناء على معايير محددة، تتماشى مع رؤية المملكة 2030 من إرساء منظومة اجتماعية وصحية ممكنة ضمن هدف مجتمع حيوي بنيانه متين، وتحقيقاً لبرنامج التحول الوطني 2020 كما في الهدف الإستراتيجي الثاني الذي نص على (بناء قدرات الجهات العاملة في القطاع الثالث وتوسيع عمل القطاع غير الربحي).

وأعربت عن شكرها للوزير ولمنسوبي الوزارة على حرصهم في التعاون مع كافة القطاعات لتقديم الخدمات المتخصصة والشاملة لذوي الاضطراب من أبناء وشباب الوطن.

وتم توقيع الاتفاقية بين الطرفين حيث مثل الجمعية رئيس مجلس إدارتها ومثل الوكالة المساعدة للرعاية الصحية الأولية الدكتور هشام الخشان، وكيل الوزارة المساعد للرعاية الأولية.