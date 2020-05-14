ارتفاع عدد المتعافين من كورونا في جدة إلى 2884

جاءت في المرتبة الثالثة بعد الرياض ومكة المكرمة

ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا في جدة إلى 2884 متعافياً، حيث تم تسجيل 254 متعافيًا يوم أمس الأربعاء.

وأظهر التقرير اليومي أن جدة جاءت ثالثة من حيث أعداد المتعافين بعد الرياض ومكة المكرمة، حيث سجلت الرياض 5299 حالة تعافٍ تلتها مكة المكرمة بـ4507 متعافين.

واحتلت جدة المركز الثاني في عدد الحالات النشطة بـ 5066 حالة بعد مكة المكرمة التي سجلت 5273 حالة.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في جدة 8034 مصاباً، وجاءت ثالثة بعد مكة المكرمة والرياض، علمًا بأن جدة سجلت 482 حالة إصابة يوم أمس الأربعاء .

وكان الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور محمد عبدالعالي قد أعلن اليوم في مؤتمر صحفي، عن تسجيل 2039 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الأربعاء،

وقال إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1429 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 19051 حالة.