الجهات الأمنية تتحرى عن سارق حقيبة المرأة في الفيديو المتداول

تتحرى الجهات الأمنية عن حادثة سرقة حقيبة امرأة خلال سيرها في أحد الشوارع، حيث بدأت في جمع المعلومات للوصول الى الجاني والقبض عليه.
وكان فيديو متداول صوّر من كاميرات مراقبة قد وثق عملية السرقة، بعدما اقترب قائد مركبة من المرأة خلال سيرها وقام بسحب الحقيبة من يدها، وهو ما تسبب في سقوطها على الأسفلت.

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20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440 04:27 PM

الجهات الأمنية تتحرى عن سارق حقيبة المرأة في الفيديو المتداول

عبدالله البرقاوي

الرياض

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تتحرى الجهات الأمنية عن حادثة سرقة حقيبة امرأة خلال سيرها في أحد الشوارع، حيث بدأت في جمع المعلومات للوصول الى الجاني والقبض عليه.
وكان فيديو متداول صوّر من كاميرات مراقبة قد وثق عملية السرقة، بعدما اقترب قائد مركبة من المرأة خلال سيرها وقام بسحب الحقيبة من يدها، وهو ما تسبب في سقوطها على الأسفلت.

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