"محمد بن عبدالعزيز" لأبناء الشهداء: أنتم أبطال أبناء أبطال

خلال استقباله عدداً منهم اليوم للإشادة بتضحيات آبائهم

التقى نائب أمير جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، عدداً من أبناء شهداء الواجب، الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.



وقال أحد أبناء الشهداء: نحن أبناء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم وبدمائهم، ونحن على دربهم سائرون"، فردّ عليه نائب أمير المنطقة قائلاً: أنتم أبطال أبناء أبطال.



وأعرب الأمير محمد بن عبدالعزيز عن سعادته بلقائه أبناء الشهداء والمصابين، منوهاً بما يسطره جنودنا البواسل بمختلف القطاعات العسكرية من أعمال بطولية في الحد الجنوبي للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهماتهم وواجباتهم، وأكد أن ما يقومون به هو محل فخر واعتزاز القيادة الرشيدة والشعب كافة.



