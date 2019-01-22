الإعلان عن تعديل وزاري يطال 4 حقائب في الحكومة الأردنية

الوزراء الجدد أدّوا اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني

أعلن الديوان الملكي الأردني، الثلاثاء، عن تعديل جديد في حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز، شمل أربع حقائب وزارية، هي "التعليم العالي والشؤون البلدية والسياحة والنقل".



ونص المرسوم الملكي، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، على تعيين وليد سالم المعاني وزيرًا للتربية والتعليم ووزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.



وتم تعيين وليد محي الدين المصري وزيرًا للشؤون البلدية، ومجد محمد شويكة وزيرًا للسياحة والآثار، وأنمار فؤاد الخصاونة وزيرًا للنقل.



وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، بحضور الرزاز، ورئيس الديوان الملكي، وعدد من المسؤولين بالديوان.