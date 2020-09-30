جدة .. بلدية خزام تبدأ توسعة شارع الإذاعة بحي النزلة

بعد إزالة 8 عقارات لتحسين الحركة المرورية

بدأت أمانة محافظة جدة، ممثلة في بلدية خزام الفرعية، اليوم الأربعاء، توسعة شارع الإذاعة في حي النزلة بجنوب المحافظة.

وباشرت الأمانة أعمال إزالة ثمانية عقارات منزوعة الملكية لصالح المشروع، بهدف تحسين الحركة المرورية وتسهيل وصول الخدمات بشكل أفضل بالمنطقة.

وقال رئيس بلدية خزام، المهندس محمد جابر الزهراني: إن إزالة المباني ضمن مشروع إعادة تنظيم الأحياء العشوائية وتسهيل وصول الخدمات للسكان.