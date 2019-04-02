شاهد .. مصرع عامل وإصابة آخر بعد انحراف مركبة تسير بسرعة جنونية بمكة

شقيق المتوفَّى روى لـ"سبق" لحظات الحادث: أخي كان صائمًا في هذا اليوم

تناقلت منصات مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم الاثنين مقطع فيديو مأساويًّا، أظهر مركبة منحرفة بسرعة عالية، ترتطم بزاوية في محل "بنشر" حيث كان في انتظار هذا التهور ثلاثة مقيمين، كانوا جالسين في الموقع؛ ما أدى لوفاة مقيم يمني الجنسية، وإصابة آخر، ثم تحركت المركبة من الموقع بشكل سريع، فيما هرع مرتادو الطريق لنجدة المصاب.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإيقاع أشد العقوبات والجزاءات على المتهورين الذين يسيرون بسرعة جنونية معرضين أرواحهم وأرواح الأنفس البريئة للخطر.

وكشفت "سبق" أن إدارة مرور العاصمة المقدسة تحقق في حادث سير، وقع في "شرائع مكة"، وأسفر عن وفاة عامل وإصابة آخر بعد انحراف مركبة، وارتطامها بمحل "بنشر".

ووقفت "سبق" على موقع الحادث، وتبيّن أن عمالاً في أحد البناشر الواقعة في مخطط 2 بالشرائع فوجئوا بانطلاق مركبة مسرعة، فَقَدَ قائدها السيطرة عليها؛ لتزحف وترتطم بالمحطة التي كان يوجد داخلها عدد من العمال.

وقال شقيق المتوفى لـ"سبق": كنت وأخي المتوفى وشقيقنا الثالث وعمي نجلس خارج المحطة على الأريكة الموجودة بجانبها، ثم فوجئنا بصوت عال لمركبة قادمة بسرعة عالية جدًّا، وتزحف على جنب، وتمكنت أنا من الابتعاد بأمتار قليلة؛ لترتطم المركبة بشقيقي وعمي، وتقذف بهما.

وأضاف: توجهت أنظارنا إلى شقيقي الذي كان مضرجًا بدمائه، واتضح أنه توفي نتيجة الارتطام، بينما أصيب عمي بإصابات طفيفة.

وأردف: شقيقي من الأشخاص الذين شاركوا في حرب اليمن، وكان قائدًا لكتيبة "سلمان" بتحرير عدن عام 2015، وفي ذلك اليوم تحديدًا كان صائمًا، ولديه اثنان من الأبناء بمكة، وتم دفنه في مقبرة الشهداء بالشرائع، والصلاة عليه في الحرم المكي الشريف.