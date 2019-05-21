مسنوداً بمقاتلات التحالف .. الجيش اليمني يُحرز تقدماً جديداً في معقل "الحوثي"

السيطرة على جبال النهدين وسمر والذيبة وسط انهيار لصفوف الميليشيا الإيرانية

أحرز الجيش اليمني، مسنوداً بمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، تقدماً جديداً بمديرية الحشوة بمحافظة صعدة؛ معقل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن قائد اللواء التاسع حرس حدود العميد محمد العملسي؛ قوله إن "قواته حققت تقدماً نوعياً بمديرية الحشوة، وسط انهيار لصفوف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وتمكنت من السيطرة على جبال النهدين وسمر والذيبة، القريبة من مركز المديرية".

وأشار "العملسي"؛ إلى أن المعارك كبّدت الميليشيا الحوثية خسائر كبيرة، فيما لقي العشرات مصرعهم وأُصيب آخرون".