مقاتلات التحالف العربي تستهدف مواقع ميليشيا الحوثي في "مأرب"

عقب إطلاق الانقلابيين ثلاثة صواريخ باليستية نحو المحافظة وتمّ اعتراضها

شنّت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات استهدفت مواقع متفرقة لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران غربي محافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري يمني، إن طيران التحالف العربي استهدف مواقع متفرقة لميليشيات الحوثي غربي محافظة مأرب بالتزامن مع قصف مدفعي لقوات الجيش، بحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية.

وأضاف المصدر، أن القصف الجوي والمدفعي جاء عقب إطلاق ميليشيا الحوثي ثلاثة صواريخ باليستية نحو مأرب، وتم اعتراضها من قِبل دفاعات التحالف العربي في سماء المدينة.