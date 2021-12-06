خبيرة لقاحات تحذّر: الوباء القادم سيكون أشد فتكاً من كورونا

حذّرت عالمة بريطانية أسهمت في تطوير لقاح "أسترازينيكا"، من أن الوباء القادم الذي يمكن أن يظهر سيكون أكثر فتكاً من كورونا.

وقالت عالمة اللقاحات في جامعة "أكسفورد" سارة جلبرت: لن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي يهدّد فيها فيروس حياتنا.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية عن جلبرت؛ قولها: "الوباء التالي قد يكون أسوأ من (كوفيد 19).. يمكن أن يكون أكثر عدوى أو أكثر فتكاً، أو الاثنين معاً".

وأضافت: "لا يوجد حتى الآن تمويل كافٍ للتأهب للأوبئة. يجب ألا تضيع الإنجازات التي حققناها والمعرفة التي اكتسبناها من محنة كورونا".

وفيما يتعلق بالمتحور "أوميكرون"، أوضحت عالمة اللقاحات: "بروتين سبايك لهذا المتحور يحتوي على طفرات معروفة بالفعل تزيد من قابلية انتقال الفيروس، لكن هناك تغييرات إضافية قد تعني أن الأجسام المضادة التي تولدها اللقاحات أو تلك الناشئة عن طريق العدوى بمتغيرات أخرى، قد تكون أقل فعالية في منع العدوى بأوميكرون".

وتابعت: "إلى أن نعرف المزيد يجب أن نكون حذرين، ونتخذ خطوات لإبطاء انتشار هذا المتحور الجديد".

والجمعة، نصحت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية سوميا سواميناثان، بعدم الاستسلام للذعر بعد ظهور المتحور "أوميكرون"، قائلة إنه "من السابق لأوانه تأكيد ما إذا كانت اللقاحات بحاجة إلى تعديلها".

وأوضحت سواميناثان أنه من المستحيل التأكد من أن "أوميكرون" سيصبح السلالة المسيطرة.