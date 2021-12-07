كلية أبها الثانية للبنين تحقق المركز الثالث بالجائزة الوطنية للعمل التطوعي

على مستوى المملكة.. خلال حفل لوزارة الموارد البشرية

حققت الكلية التقنية الثانية للبنين بأبها المركز الثالث للفرق التطوعية للجائزة الوطنية للعمل التطوعي فئة القطاع الحكومي مسار المشاريع التطوعية لعام 2021م، التي نظمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في منصة العمل التطوعي في الحفل الذي أقيم مساء اليوم الأحد الماضي، الخامس من ديسمبر، الذي يصادف يوم التطوع السعودي والعالمي من كل عام، بحضور وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.

كما قدم عميد الكلية الثانية بأبها شكره وتقديره للقائمين على هذه الجائزة، كما هنأ بدوره منسوبي الكلية بمناسبة تحقيق هذ المنجز الوطني، كما أوضح أن هذه الجائزة التي حصلت عليها الكلية تكمل مسيرة النجاح التطوعي بالكلية.