بتقليص تخفيضات "أوبك+".. روسيا ترفع إنتاجها من النفط

زيادة 400 ألف برميل يومياً

نقلت "رويترز" عن مصدر مطلع على البيانات، اليوم (الاثنين)، أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز زاد إلى 9.8 مليون برميل يومياً في الأول والثاني من أغسطس (آب)، مقارنة مع 9.37 مليون برميل يومياً في يوليو (تموز)، وسط تقليص تخفيضات الإنتاج المتفق عليها في إطار "أوبك+".

واتفق منتجو "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء مثل روسيا، على تقليص تخفيضات الإنتاج من أول أغسطس لتصبح 7.7 مليون برميل يوميًا بدلاً من 9.7 مليون برميل يوميًا.

وأعلنت روسيا أنها ستزيد إنتاجها 400 ألف برميل يومياً في إطار ذلك الاتفاق، وهو ما لا يشمل مكثفات الغاز، وهي نوع من النفط الخفيف.