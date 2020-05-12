الجزائر تمدد إجراءات "كورونا" لمدة 15 يوماً

الإصابات وصلت إلى 5.891

أعلن رئيس وزراء الجزائر عبدالعزيز جراد، اليوم (الثلاثاء)، أن بلاده ستمدد العمل بالإجراءات التي تستهدف تقييد التنقل 15 يومًا أخرى حتى 29 مايو (أيار) الجاري؛ لمواجهة زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكر "جراد" أن بعض السلوكيات التي تعيد الناس إلى الوراء يتعين تجنبها، وفقاً لـ"رويترز".

وقررت الحكومة في الشهر الماضي تمديد القيود المفروضة على التنقل حتى 14 مايو، ومن ذلك حظر التجول ليلاً في جميع أنحاء البلاد وغلق الجامعات والمدارس والمساجد. وما زال النقل العام والنقل الجوي معلقين.

وسجلت الجزائر 5891 حالة إصابة و507 حالات وفاة مع تعافي 2841 شخصًا.