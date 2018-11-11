سكان ريان جدة يشكون من عدم توفر الخدمات الأساسية

قالوا: نعاني من مخلفات العمائر.. ونطالب الأمين بزيارة الحي

شكا سكان حي الريان بمخطط السلطان سابقاً والواقع شمال شرق محافظة جدة، من مخلفات العمائر من البناء التي تقبع بداخل الحي على الأراضي الفارغة، وعدم سفلتة الشوارع الداخلية والمؤدية لمداخل الحي، وعدم وجود مساحات كافية وواسعة للأراضي المخصصة للحدائق، وعدم توفير الخدمات الأساسية.

وطالبوا مسؤولي بلدي جدة بزيارة الحي لرصد المخالفات ورفعها للجهات المختصة، وطالب سكان الحي بمساواتهم بسكان الحي المجاورين في الخدمات المقدمة؛ حيث يعاني الحي من قلة المساجد؛ إذ لا يوجد إلا مسجدان فقط، و٧ مصليات صغيرة عبارة عن بركسات تم وضعها على جزء من الأراضي المخصصة للحدائق، ولا يوجد تصريف لمياه المجاري والصرف الصحي، كما يعاني الحي من عدم وجود شبكة مياه التحلية، ولا توجد مدارس ولا مركز صحي لسكان الحي.

وشكا السكان من وجود سكن للعزاب وللعمالة لعدد من الشركات؛ وهذا ما يزعجهم، كما لا توجد أرصفة بالحي لتنظيم حركة السير على مداخل ومخارج الحي، ولم تتم إنارة الشارع الرئيس المؤدي لمدخل الحي من الجهة الجنوبية رغم وجود عدد قليل من أعمدة الإنارة التي لا تعمل، وطالبوا أمين جدة بزيارة الحي.