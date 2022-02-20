الشرطة السودانية تطلق الغاز على متظاهرين حاولوا الوصول للقصر الرئاسي

السلطات دفعت بتعزيزات أمنية إلى مواقع الاحتجاجات

أطلقت الشرطة السودانية، اليوم "الأحد"، قنابل الغاز المسيل للدموع على متظاهرين حاولوا دخول شارع القصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم.



ودفعت السلطات السودانية بتعزيزات أمنية في محيط القصر الرئاسي ومجلس الوزراء وجسر المك نمر، قبيل انطلاق مظاهرات دعت إليها لجان مقاومة الخرطوم، للمطالبة بالحكم المدني وإبعاد المكون العسكري من السلطة، وإطلاق سراح المعتقلين من المتظاهرين؛ وفقًا لـ"فرانس 24".