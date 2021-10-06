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تدمير "مُسيَّرتَيْن" فيه تم تجهيزهما لتنفيذ عمل عدائي وشيك نحو السعودية

"التحالف": تدمير موقع للميليشيا في "الجوف" يُستخدم لتفخيخ وإطلاق الطائرات المسيَّرة

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قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن إنه تم تدمير موقع للميليشيا بمحافظة الجوف في اليمن؛ يُستخدم لتفخيخ وإطلاق الطائرات المسيَّرة.

وأضافت بأنه تم تدمير طائرتَيْن مُسيَّرتَيْن بالموقع، تم تجهيزهما لتنفيذ عمل عدائي وشيك نحو السعودية.

وكان التحالف قد أعلن اليوم تنفيذ عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق في محافظة الحديدة، مؤكدًا تدمير 3 زوارق مفخخة في الموقع، تم تجهيزها لتنفيذ هجمات وشيكة.