قطر: تسجيل 1754 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا و4 حالات وفاة

إجمالي الحالات النشطة 24511 وحصيلة الوفيات 49

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن تسجيل 1754 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وأربع حالات وفيات، ليصل إجمالي الحالات النشطة الحالية إلى 24511، وحصيلة الوفيات 49 وفاة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1467 حالة تعافٍ جديدة ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 40935.